Украина

Опытный полузащитник продолжит выступать за "горняков".

Шахтер принял решение продлить контракт с одним из своих самых опытных футболистов — Тарасом Степаненко.

Как сообщает официальный сайт "горняков", новое соглашение между полузащитником и клубом рассчитано до лета 2024 года.

Степаненко провел уже 352 официальных матча за Шахтер и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.

Тарас выступает в составе горняков с 2010 года и завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Напомним, что ранее Тарас Степаненко провел 500 матч за Шахтер.