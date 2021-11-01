Украина

Главный тренер луганчан поделился мыслями после матча против Металлиста 1925.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал разгромную победу своей команды над Металлистом 1925.

"Впечатления от игры только положительные, ведь такой счет – 6:1 далеко не в каждом матче бывает. К каждому сопернику мы стараемся подойти с новыми силами. У нас сейчас трудный график и он дает как хорошую сторону медали, так и не очень. Когда мы играем в Еврокубках и с топовыми командами, то это, безусловно, тебе помогает во внутреннем чемпионате.

Металлист 1925 очень сильная команда, они смогли забить быстрый гол в наши ворота, но мы не падали духом и смогли в короткие сроки реабилитироваться. Потом вышли вперед в счете и на этом не останавливались. Удаление соперника только добавило шансов на достойную победу.

Радуемся победе и приступаем к подготовке к следующему матчу. Это тот график, к которому мы стремились, но он и свои коррективы вносит. Буквально за несколько минут до игры мы произвели вынужденную замену. Жаль, что Ловро Цвек травмировался, ведь он последние игры все отыграл стабильно, но мы рады возвращению Виталия Вернидуба. Сейчас пытаемся внедрять молодых игроков, ненадолго выпускаем их, но уже прослеживается некоторая ротация", — приводит слова Скрипника официальный сайт луганчан.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Зари против Металлиста 1925.