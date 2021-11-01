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Наставник Металлиста 1925 поделился впечатлением о поражении Заре.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал разгромное поражение от луганской Зари в 13 туре УПЛ со счетом 1:6.

"Заря — третья сила в нашем чемпионате. Конечно, счет сегодня крупный для нас, очень неприятный. Заря использовала свои моменты, к сожалению. Мы сегодня также были близки к тому, чтобы забить не один гол, но мяч не шел в ворота.

Команду мы предупреждали, знали, как играет Заря, постоянно делает высокий прессинг. Очень много игры один в один, где за спиной защитников остается много свободного пространства, которое мы должны использовать. Первый гол так и забили. И потом у нас было несколько хороших моментов, чтобы играть дальше.

Впрочем, необязательная ошибка нашего игрока. Первый гол, второй, потом еще ошибки индивидуальные, ну, и такой счет".

"Замена Фабиньо - моя реакция на действия игрока. Жизнь не заканчивается. Надо продолжать больше работать. Опять-таки, если ты моделируешь любую ситуацию на тренировке, а в игре там вообще должна быть молниеносная реакция на все. Если не успеваем за тем, как развивается момент, не можем предусмотреть опасные зоны, откуда могут забивать голы, то что говорить.

Нам остается только одно: ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не опустим. Будем работать над улучшением всего. Мы посмотрели.

Конечно, ждать чуда, что у нас игроки играли только в Первой лиге. Сейчас вышли немного на другой уровень, на нас уже настраиваются совсем иначе. На этот момент мы с этим не справились. Это для нас хорошая мотивация для дальнейшего прогресса", — сказал Кривенцов.

Видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Заря можно смотреть на Football.ua.