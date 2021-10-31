Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги Заря разгромила на выезде Металлист 1925 со счетом 6:1.

Харьковчане открыли счет на 6-й минуте усилиями Андрея Ременюка, но ударжать преимущество не смогли. Дублями в составе луганчан отличились Аллахьяр Сайядманеш и Александр Гладкий, а еще по голу забили Фримпонг Овусу и Ахмед Алибеков.



Металлист 1925 — Заря 1:6

Голы: Ременюк, 6 — Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Фримпонг, 77, Алибеков, 90+2.

Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Батюшин (Фабиньо, 70, Квакич, 79), Ременюк (Протасов, 79) — Марлисон (Зубков, 79).

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын (Жуниньо, 72) — Хомченовский — Сайядманеш (Кристиан, 75), Булеца (Алибеков, 82), Громов (Нагнойный, 72) — Гладкий, Шахаб (Фримпонг, 76).

Предупреждения: Шершень — Шахаб, Вернидуб, Хомченовский.

Удаление: Шершень, 66.