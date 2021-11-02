Украина

Наставник Днепра-1 поделился мыслями после победного матча УПЛ.

Главный тренер СК Днепра-1 Игор Йовичевич дал свой послематчевый комментарий после разгромной победы над Минаем в 13-м туре Украинской Премьер-Лиги.

"Думаю, победа была заслуженной. Команда показала сопернику респект, играя с полной концентрацией, креативностью, смелостью, решительностью, дисциплиной. И это отразилось на результате. Думаю, что получилась очень удачная игра. Все, что планировали, сработало. Защищались, держа мяч в ногах, не давая им возможностей для контратак, а они этим живут в последних двух матчей.

Нет плохих соперников — ты сам их делаешь такими. Почему Динамо не может обыграть Барселону, а с нами выглядит как Барселона? Это процесс, нет специальной кнопки, которая включает игру. Мы скоро так дойдем до того, что Динамо и Шахтеру вообще не надо будет играть в чемпионате — потому что не будет равных им соперников.

Мы выиграли 4:0 и вы скажете — ну конечно, это же Минай. А выиграй мы 1:0 — плохая игра. А для меня это соперник. Мы идем от матча к матчу, для нас каждый оппонент важен", — сказал хорватский специалист Youtube-каналу Днепра-1.

Смотрите на Football.ua видео голов и обзор матча СК Днепр-1 — Минай (4:0).