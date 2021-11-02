Украина

Football.ua рассказывает, что было интересного в 13-м туре УПЛ.

Первыми в бой в туре вступали наши представители в Лиге чемпионов – Динамо и Шахтер. Киевляне на выезде одолели Мариуполь 3:2, а Шахтер разобрался с Десной 4:1. В тот же день состоялся наименее зрелищный матч в туре Ингулец – Верес 0:0.

На следующий день Львов на выезде обыграл Колос 1:0, Рух и Александрия голов не забивали 0:0. Больше всего голов в туре было забито в Харькове, где Заря более чем уверенно разобралась с Металлистом 1925 6:1.

В понедельник Днепр-1 на своем поле легко обыграл Минай 4:0. В завершающем матче тура Ворскла и Черноморец голов не забивали.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР

Мариуполь мог наказать Динамо за расслабленность в концовке

Матч для Динамо начался не лучшим образом – мяч угодил в руку Сергею Сидорчуку и уже на первых минутах был назначен пенальти в ворота киевлян. Сам же капитан Динамо довольно быстро сравнял счет. Динамовцы создавали уйму моментов у ворот Мариуполя и вполне логично, что сумели забить еще один. После перерыва Сидорчук вновь осмелился на дальний выстрел и довел счет до 3:1.

Подопечные Луческу не остановились и продолжали создавать моменты, только вот реализация в завершающей стадии оставляла желать лучшего. В концовке встречи Буяльский вышел один на один с голкипером, перебросил вратаря, но в ворота не попал. Буяльский мог сам забивать, а мог покатить на свободного Цыганкова, который оказался бы сам перед пустыми воротами. Этот момент сильно разозлил Луческу, особенно после того, как Мариуполь забил второй гол и в последние минуты заставил киевлян понервничать.

Шахтер сильнее Десны

Донецкий Шахтер вполне ожидаемо добыл победу в матче с Десной. "Горняки" с завидной регулярностью создавали свои моменты, пользуясь флангами. Особенно активным был в этом матче был Тете. Бразилец создавал моменты партнерам и сам находил возможности для завершения. Хорошо выглядели крайние защитники, особенно интересно смотрелись смещения Исмаили в середину и его обострения из полуфлангов.

По такой игре у Десны было минимум шансов на успех, ведь Шахтер забил далеко не все, что создал. Но есть место и для ложки дегтя – не самый быстрый Безбородько убежал от двух центральных защитников Шахтера и забил гол в дальний угол ворот Трубина. Тревожный звонок перед очередной встречей Шахтера с Реалом.

Без желания побеждать

Матч Вереса и Ингульца проходил под лозунгом: "Сзади на ноль, впереди как получится". Под этим лозунгом играли обе команды и крайне редко ходили в атаки. Потому ни одна из команд по итогу по показателю xG не наиграла даже на один забитый мяч. Отметим, что Ингулец все-таки был немного ближе к забитому голу. Козак имел неплохую возможность для взятия ворот, но из убойной позиции пробил чуть выше.

Галстук для президента

Колос продолжает свое поступательное движение вниз. Команда из Ковалевки, которая два сезона представляла Украину в еврокубках, немного сдает свои позиции в текущем сезоне. Вот и в матче против Львова не сказать, что Колос был сильно хуже своего оппонента, но если посмотреть на настрой и желание команды, то гол Львова в концовке встречи был вполне логичным, ведь подопечные Олега Дулуба и до этого создали несколько опасных голевых возможностей и стремились добыть три очка.

Панькив не позволил забить своей бывшей команде

Еще одна нулевая ничья была зафиксирована во Львове, где местный Рух принимал Александрию. У команды Леонида Кучука был достаточно простой и понятный план на игру – отдать инициативу сопернику и ждать своего момента для выхода в контратаку.

Вот только контратак этих было крайне мало, а соответственно и шансов забить. Александрия создавала больше и желала большего от этого матча. Забей гол хоть одна из команд и взятий ворот могло бы быть много, но против был голкипер Руха Юрий Панькив, который пресекал все попытки своих бывших одноклубников открыть счет в матче.

Бенефис Гладкого и Сайядманеша

Металлист 1925 так неплохо выглядел в последних турах УПЛ. Казалось, что Заре должно быть непросто с этой командой. На деле было все иначе. Команда Виктора Скрипника хоть и первой пропустила набила своему оппоненту целых шесть голов. Шахаб, Сайядманеш и Гладкий показали сумасшедший уровень взаимодействия и поставили перед харьковскими футболистами много неразрешимых задач.

Рядовая победа команды Йовичевича

Днепру-1 удалось забить гол уже на старте поединка. Гол Гуцуляка сильно помог команде Йовичевича более спокойно проводить поединок дальше. Вполне ожидаемо Днепр-1 забил еще три и не позволил своему сопернику ничего создать у своих ворот. Уверенная и достаточно простая победа Днепра-1 над Минаем.

Нулевая ничья с изобилием моментов

Нулевая ничья, которую точно нельзя ставить в один ряд с другими сухими матчами в туре. В этой встрече обе команды как раз пытались победить. Естественно, Ворскла была куда ближе, Рангел трижды мог забивать головой, Степанюк обстучал все штанги. Мяч попросту не шел в ворота Черноморца. Отдаем должное и одесситам, которые думали не только об обороне, но и свои редкие возможности создавали, а в концовке встречи Цитаишвили имел возможность принести своей команде победу, но не случилось.

Статистика игроков

Виктор Цыганков по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров, хотя голов в этом туре не забивал. Подтянулись к лидеру киевского Динамо Артем Довбик и Денис Безбородько. Также улучшил свою статистику Алахьяр Сайядманеш, у которого теперь 6 забитых голов. В гонке лучших ассистентов все по-прежнему без изменений.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Лидеры добыли свои победы. Осечка Ворсклы позволила Днепру-1 догнать полтавчан в турнирной таблице. Отмечаем победу Львова, которая сильно улучшила положение команды Олега Дулуба в турнирной таблице.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 13 11 2 0 34 5 29 35 2 Шахтер 13 10 2 1 35 7 28 32 3 Заря 13 8 2 3 30 16 14 26 4 Ворскла 13 7 4 2 21 10 11 25 5 Днепр-1 13 8 1 4 20 14 6 25 6 Александрия 13 5 5 3 12 10 2 20 7 Верес 13 5 4 4 12 12 0 19 8 Металлист 1925 13 6 1 6 16 20 -4 19 9 Десна 13 5 3 5 15 21 -6 18 10 Рух 12 3 4 5 10 14 -4 13 11 Колос 12 3 2 7 7 18 -11 11 12 ПФК Львов 13 2 4 7 9 20 -11 10 13 Ингулец 12 2 3 7 9 22 -13 9 14 Минай 12 1 5 6 8 18 -10 8 15 Черноморец 13 1 5 7 12 26 -14 8 16 Мариуполь 13 1 1 11 15 32 -17 4



Следующий тур

Центральным матчем тура точно станет игра Динамо против Ворсклы. Подопечные Юрия Максимова выдали неплохой отрезок до встречи с Шахтером, хотя и в матче с "горняками" выглядели достойно, потому Динамо точно не должно быть просто в этом матче. Также интересно выглядит встреча Зари и Вереса, который уже неплохо обосновался в УПЛ.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua