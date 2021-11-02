Хавбек победил в голосовании среди экспертов.
Сергей Сидорчук, УПЛ
02 ноября 2021, 14:11
Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук получил награду лучшему игроку 13-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Капитан киевлян победил в голосовании среди экспертов благодаря успешной игре в матче с Мариуполем. Хавбек отличился дублем и помог "бело-синим" победить со счетом 3:2.
В борьбе за эту награду 30-летний игрок обошел нападающего Зари Александра Гладкого.
Ранее сообщалось, что Сидорчук оформил первый дубль в футбольной карьере.