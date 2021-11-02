Украина

Хавбек победил в голосовании среди экспертов.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук получил награду лучшему игроку 13-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Капитан киевлян победил в голосовании среди экспертов благодаря успешной игре в матче с Мариуполем. Хавбек отличился дублем и помог "бело-синим" победить со счетом 3:2.

В борьбе за эту награду 30-летний игрок обошел нападающего Зари Александра Гладкого.

Ранее сообщалось, что Сидорчук оформил первый дубль в футбольной карьере.