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Football.ua представляет вашему вниманию символическую сборную из лучших игроков 13-го тура УПЛ.

Очередной тур УПЛ позади. Самое время определить, кто из футболистов сумел проявить себя лучше остальных.

Итоги 13-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную тура попали: 3 игрока Шахтера, 2 игрока Зари, 2 игрока Динамо и по одному представителю Львова, Александрии, Черноморца и Днепра-1.

Вратарь: Владислав Кучерук, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Ворскла имела множество моментов, чтобы победить в игре против Черноморца. xG полтавчан в этом матче был даже выше, чем у Днепра-1 в матче против Миная. Нельзя сказать, что Кучерук делал какие-то невероятные сейвы, но он был постоянно в игре и под постоянным давлением. Во всех эпизодах действовал надежно и хладнокровно.

Правый защитник: Додо, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Правый защитник Шахтера охотно поддерживал атаки своей команды и постоянно подключался по правому флангу. Активность Додо и его взаимодействия с Тете во многом предопределили итог матча.

Центральный защитник: Владислав Бабогло, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Рух в матче против Александрии практически не угрожал воротам своего соперника. Не сказать, что у Владислав Бабогло было много работы в обороне, но он здорово действовал в моменты предотвращения потенциальных атак соперника. Бабогло 20 раз вступал в единоборства, осуществил 11 перехватов, 9 отборов и 7 подборов мяча.

Центральный защитник: Александр Романчук, Львов

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Защитник Львова Алексанжр Романчук в концовке поединка против Колоса подключился на стандарт своей команды и забил единственный гол в матче, который принес победу его команде.

Левый защитник: Владислав Дубинчак, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 2

В который раз Владислав Дубинчак сыграл крайне полезно для своей команды. Стал автором голевой передачи на Артема Довбика. Владислав скорее пробивал по воротам, но нападающий Днепра-1 ловко подставил голову и отправил мяч в сетку ворот.

Опорный полузащитник: Сергей Сидорчук, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Капитан Динамо в матче против Мариуполя сначала заработал пенальти в собственные ворота, а после решился на дальний удар, который стал голевым. Во втором тайме оказался на ударной позиции вновь и не побоялся выполнить сложный по исполнению удар с нерабочей ноги. Мяч по красивой траектории влетел в девятку ворот Мариуполя. Этот гол позволил Динамо в спокойном режиме играть практически до самого финального свистка.

Правый полузащитник: Тете, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Тете терзал левый фланг обороны Десны с завидной регулярностью. Действовал постоянно разнообразно и непредсказуемо для соперника. Активные действия этого футболиста во многом помогли Шахтеру одержать уверенную победу в матче против черниговского клуба.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Не часто на футбольном поле в составе Шахтера мы видим Георгия Судакова, но когда молодой хавбек появляется на футбольном поле, то оставляет очень приятное ощущение от своей игры. Мобильный, быстрый и думающий наперед футболист был тем игроком, который помогал своим партнерам взламывать эшелонированную оборону соперника.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Хавбек Динамо Николай Шапаренко был лучшим в своей команде по качеству продвижения с мячом. Находил хорошие варианты для развития атак. Нашел и свой забитый гол в ворота своей бывшей команды.

Левый полузащитник: Аллахьяр Сайядманеш, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Иранский нападающий снова показал всем нам, что уровень его индивидуального мастерства находится на очень высоком уровне и таких игроков в УПЛ считанные единицы. Очень жал, что вскоре этот форвард может покинуть наш чемпионат. Если вдруг вы не видели, что делал Аллахьяр в матче против Металлиста 1925, то обязательно найдите видеообзор этого поединка на нашем сайте и еще раз оцените его действия в голевых ситуациях Зари.

Нападающий: Александр Гладкий, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Александр Гладкий в матче против Металлиста 1925 также продемонстрировал, что является игроком очень высокого уровня. Сыграть в касание, откинуть свободному партнеру, освободить пространство партнеру за счет одного движения – всеми этими качествами Гладкий владеет на самом высоком уровне.

Сергей Горбаченко, Football.ua