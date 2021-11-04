Украина

Футболист СК Днепр-1 поделился мыслями о своих первых шагах в большом футболе.

Полузащитник СК Днепр-1 Валерий Лучкевич рассказал о том, как делал первые шаги в футболе и благодаря кому смог достичь успеха.

Лучкевич рассказал о том, как дебютировал за Днепр в матче с Карпатами.

"Когда пришел Маркевич — меня взяли на сборы в Винники. Мандраж нереальный был: Канкава, Стринич, Коноплянка, Селезнев и я. Начался чемпионат, я играл за дубль, а тренировался с первой командой. И перед игрой с Карпатами мне сказали, что буду играть. За счет эмоций мандраж ушел сразу.

Когда стояли перед началом матча в кругу Ротань сказал всем: "Берите пример с Валеры, он заслужил свое место здесь работой". Мне очень помогли его слова", — рассказал футболист в эфире Youtube-шоу Трендец.

Ранее Валерий Лучкевич поделился мнением о перспективах Днепра-1 в текущем чемпионате.