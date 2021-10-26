Украина

Защитник Днепра-1 прокомментировал выступление своей команды в матче против Динамо Киев.

Защитник СК Днепр-1 Валерий Лучкевич прокомментировал выездное поражение своей команды в матче против киевского Динамо (0:2).

"Первый тайм мы провели очень хорошо. Наш тренерский штаб детально разобрал тактику киевлян, мы хорошо двигались, прессинговали и создавали острые моменты. В целом, мы хорошо играли — не проседали, не ставили "автобус". Во втором тайме подсели, ведь силы не бесконечные. Игры сломал быстрый гол в наши ворота. Мы ожидали, что они побегут в атаку забивать — из-за этого у нас началась паника и ошибки.

Динамо — гранд нашего футбола, у них в составе хорошие футболисты. В атаке нам было тяжело, но повторюсь, в первом тайме нам удавалось создавать моменты.

Чемпионат за один матч не выиграешь. Необходимо набирать очки с теми командами, с которыми мы обязаны это делать. Мы боремся и будем бороться, ведь наша цель — еврокубки", — сказал футболист днепровской команды в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее результат матча Динамо — Днепр-1 прокомментировал хавбек киевлян Виталий Буяльский.