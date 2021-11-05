Украина

Хавбек "бело-синих" во второй раз подряд стал фаворитом среди болельщиков.

По итогам голосования среди болельщиков киевского Динамо полузащитник Николай Шапаренко стал лучшим игроком по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В голосовании приняли участие около 3500 респондентов, из которых 43% проголосовало за хавбека Николая Шапаренко. Для Николая это вторая номинация – он признавался лучшим по итогам сентября.

По итогам голосования Шапаренко опередил Георгия Бущана (4% голосов), Виктора Цыганкова (16%), Дениса Гармаша (25%) и Сергея Сидорчука (12%).

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 15 поединков, в которых он забил два мяча и отдал четыре ассиста.

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