Редакция Football.ua обсудила последние матчи киевского Динамо и донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.
Фото: ФК Динамо Киев
04 ноября 2021, 18:18
На этой неделе киевское Динамо и донецкий Шахтер провели матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской Барселоны и мадридского Реала соответственно.
Обе украинские команды вновь не смогли достичь положительного результата: подопечные Мирчи Луческу уступили со счетом 0:1, тогда как коллектив Роберто Де Дзерби — со счетом 1:2.
Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком, Василием Войтюком и Сергеем Горбаченко обсудили последние матчи украинских клубов в Лиге чемпионов в новом подкасте, который также доступен на платформе Apple.
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