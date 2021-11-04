Украина

Форвард Зари вспомнил свой киевский период карьеры.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий рассказал о том, почему у футболиста не получилось закрепиться в составе киевского Динамо.

Футболист считает, что он банально не смог перестроиться под новый для себя стиль игры.

"Это было осознанное решение, потому что мой контракт с Шахтером подходил к концу. Были нюансы, но это была моя ошибка, а не Шахтера. Я даже не искал новый клуб. Мы встретились с Ребровым, он предложил — я согласился.

Через полгода я отправился в Карпаты. Наверное, проблема была во мне. Я не смог на тот момент перестроиться под стиль Динамо. После аренды в Карпатах мы приняли решение, что честнее будет просто пожать друг другу руки и разойтись.

Я много тренировался, слушал и старался выполнять. Где-то у тебя получается, а где-то вообще не идет. Не то что мяч не идет в ворота, а ты чувствуешь себя не в своей тарелке", — сказал Гладкий в интервью Youtube-каналу Do best.

Напомним, ранее Гладкий повторил рекорд УПЛ по количеству дублей в рамках чемпионата Украины.