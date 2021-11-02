Украина

ВОФТ определил лучшего по итогам минувшего уикенда.

Виктор Скрипник из Зари стал лучшим тренером 13-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Украинский специалист получил оценку 4,8 от Всеукраинского объединения футбольных тренеров за матч с Металлистом 1925. Луганчане пропустили первыми, но переломили ход поединка и победили со счетом 6:1.

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Благодаря этой победе Заря обошла Ворсклу и поднялась на третью строчку в турнирной таблице с 26 очками.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Сергей Сидорчук стал лучшим игроком 13-го тура УПЛ.