Украина

Пришло время подбить итоги голосования за лучшего тренера УПЛ в октябре.

В октябре в УПЛ было много увлекательных туров и неожиданных результатов.

Многие тренеры сумели проявить себя с лучшей стороны, но мы выделили троих: Мирча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзерби (Шахтер) и Валерий Кривенцов (Металлист 1925). Среди этих специалистов мы и предложили выбрать нашим читателям лучшего.

Выбор редакции Football.ua

По мнению редакции лучшим главным тренером в октябре месяце стал наставник "горняков" Роберто Де Дзерби. Со своей командой он добился таких же результатов, как и Мирча Луческу с Динамо, но с той лишь разницей, что соперниками Шахтера – очень крепкие коллективы: Ворскла, Заря и Десна. В оппонентах у киевлян были куда менее грозные команды.

Выбор читателей Football.ua

Опытный румынский наставник киевского Динамо Мирча Луческу был выбран лучшим тренером прошедшего месяца большинством голосов наших читателей. За Луческу отдали свои голоса 448 человек (45,9%). Также на звание лучшего в октябре месяце претендовали – главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, за него проголосовали 245 человек (25,1%), а также наставник дебютанта УПЛ Металлиста 1925 Валерий Кривенцов. За главного тренера харьковского клуба проголосовали 283 читателя (29%).

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