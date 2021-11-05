Украина

Football.ua оглашает результаты голосования за лучшего игрока УПЛ в октябре.

Футбольный октябрь позади. Много футболистов в УПЛ сумели проявить себя с лучшей стороны в этом месяце, кому-то этого сделать не удалось.

Мы выделили пятерку лучших по нашему мнению игроков и предложили читателям сделать свой выбор из представленных игроков. Среди номинантов оказались: Виктор Цыганков (Динамо), Тете (Шахтер), Аллахьяр Сайядманеш (Заря), Артем Довбик (Днепр-1) и Рангел (Ворскла).

Лучший игрок по версии Football.ua

Мы определили лучшим игроком прошедшего месяца Виктора Цыганкова. Динамо не проиграло ни одного матча, а вклад Виктора в игру киевлян очень большой. Даже в матче против Мариуполя, где Цыганкову не удалось записать на свой счет результативных действий, Виктор был в числе лучших на поле. Много создавал себе и своим партнерам и лишь какое-то невезение не позволило игроку оставить свою фамилию в протоколе этого матча.

Лучший игрок по версии читателей Football.ua

Казалось, что в голосовании основная борьба закрутиться между представителями Динамо и Шахтера, но наши читатели устроили самую настоящую битву между нападающими Зари и Днепра-1.

По итогу Аллахьяр Сайядманеш на финишной прямой немного обошел Артема Довбика и стал лучшим в октябре. За него проголосовало 378 читателей (28%), за Артема Довбика на 20 человек меньше – 358 (26,5%). Третье место в нашем голосовании занял динамовец Виктор Цыганков – 284 голоса (21%), четвертый – Тете, за бразильца проголосовали 203 человека (15%). Меньше всего голосов было отдано за форварда Ворсклы Рангела – 129 (9,5%).

Также читайте на нашем сайте, кто же по мнению наших читателей стал лучшим тренером УПЛ в октябре.