Украина

Защитник Александрии прокомментировал успех его команды в игре против Металлиста 1925.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Александрия на своем поле одержала стратегически важную победу на своем поле в игре против харьковского Металлиста 1925 (2:0), не позволив соперникам догнать себя в турнирной таблице.

Александрия — Металлист 1925 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка защитник и капитан "полиграфов" Каспарс Дубра, на счету которого оказался второй гол его команды в этой игре, прокомментировал важность добытого успеха.

"Конечно, важно то, что сегодня мы сумели победить. Три очка перед ноябрьской международной паузой, уходим на нее с хорошим настроением. Конкретно для меня эта игра также стала знаковой — я третий год в команде, но в официальных играх никак не получалось забить гол.

Я рад за команду, болельщиков, за всех, кто переживает за Александрию. Результат очень хороший, поэтому уходим на паузу, а уже после нее — готовимся к следующей игре.

На матче присутствовали члены моей семьи. Конечно, они поздравили меня после финального свистка. Их поддержка очень важна для меня. Спасибо им, спасибо моим родителям, которые меня всегда поддерживают.

Некоторые игроки нашей команды получат право на заслуженный отдых, а я улетаю в сборную. Завтра вечером на поезд, затем — самолет "Киев — Рига", поэтому отдыхаю один день, и уже потом будут два матча за сборную", — подытожил латвийский футболист.

В следующем туре Александрия проведет гостевую игру против днепровского Днепра-1.