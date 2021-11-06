Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и полтавская Ворскла.

Центральным поединком четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги станет встреча между киевским Динамо и полтавской Ворсклой на поле НСК Олимпийский.

Мирча Луческу, на фоне поединка против каталонской Барселоны посреди недели (0:1), решил использовать с первых минут

Юрий Максимов, после ничьей против одесского Черноморца (0:0), ограничился выходом на поле с первых минут Владимира Чеснакова в тройке защитников, а также возвращением в основу Тилля.