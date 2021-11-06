Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь обыграл на выезде Минай со счетом 2:0. Дублем в составе приазовцев отличился полузащитник Алексей Кащук.

Команды заканчивали поединок вдесятером после того, как удаления заработали Ахмедзаде и Очеретко.



Минай — Мариуполь 0:2

Голы: Кащук, 45, 81.

Минай: Пеньков, Петрусенко, Кулиев, Билоног (Коваленко 79), Месхи (Кныш 54), Горин, Гончар, Матич, Мякушко (Багайоко 64), Вишневский (Ахмедзаде 54),Синегуб.

Мариуполь: Турбаевский, Топалов, Очеретько, Мишнев, Кащук, Вьюнник (Свитюха 70), Мампасси, Драмбаев (Босанчич 70), Петерман (Шостак 60), Стасюк, Меличенко.

Предупреждения: Кулиев 27, Матич 49, Месхи 51, Ахмедзаде 90+6 — Кащук 45+1

Удаление: Ахмедзаде, 90+7 — Очеретко, 73.