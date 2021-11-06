Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Минай — Мариуполь, ФК Мариуполь
06 ноября 2021, 16:39
В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь обыграл на выезде Минай со счетом 2:0. Дублем в составе приазовцев отличился полузащитник Алексей Кащук.
Команды заканчивали поединок вдесятером после того, как удаления заработали Ахмедзаде и Очеретко.
Минай — Мариуполь 0:2
Голы: Кащук, 45, 81.
Минай: Пеньков, Петрусенко, Кулиев, Билоног (Коваленко 79), Месхи (Кныш 54), Горин, Гончар, Матич, Мякушко (Багайоко 64), Вишневский (Ахмедзаде 54),Синегуб.
Мариуполь: Турбаевский, Топалов, Очеретько, Мишнев, Кащук, Вьюнник (Свитюха 70), Мампасси, Драмбаев (Босанчич 70), Петерман (Шостак 60), Стасюк, Меличенко.
Предупреждения: Кулиев 27, Матич 49, Месхи 51, Ахмедзаде 90+6 — Кащук 45+1
Удаление: Ахмедзаде, 90+7 — Очеретко, 73.