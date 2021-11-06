Полузащитник Черноморца — о предстоящей встрече с Рухом в рамках УПЛ.
Сергей Кравченко, Черноморец
06 ноября 2021, 16:59
В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец ожидает поединок против Руха.
Полузащитник одесского клуба Сергей Кравченко поделился ожиданиями от данного противостояния.
"Времени для того, чтобы восстановиться, было предостаточно, так что это не проблема. В прошлом туре мы на выезде сыграли вничью с командой, которая претендует на еврокубки.
Уверен, что это отличный результат. Поэтому команда сейчас в приподнятом настроении. Но то, как мы готовы к матчу с Рухом, покажет игра", — сказал Кравченко в программе Футбол NEWS.
Напомним, матч Черноморец — Рух состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи — в 19:30.