Главный тренер Мариуполя прокомментировал победу своей команды в матче с Минаем.
остап маркевич, фк мариуполь
06 ноября 2021, 17:42
В 14-м туре Украинской Премьер-Лиги Мариуполь обыграл на выезде Минай, прервав серию поражений из шести матчей.
Свой послематчевый комментарий дал наставник "азовцев" Остап Маркевич.
"Положение в турнирной таблице давило на молодых ребят. Была нервозность с нашей стороны. Поэтому в первом тайме мы не совсем уверенно играли. Допускали ошибки, и нервозности в наших действиях становилось больше. Но по ходу тайма внесли определенные изменения и переломили игру", — считает украинский специалист.
Также наставник оценил игру молодого голкипера команды Никиты Турбаевского.
"Турбаевский – молодой парень, который только вторую игру провел в Премьер-лиге. Если продолжит работать, то вырастит в качественного футболиста", — приводит слова Маркевича официальный сайт Мариуполя.
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