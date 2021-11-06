Украина

Главный тренер Мариуполя прокомментировал победу своей команды в матче с Минаем.

В 14-м туре Украинской Премьер-Лиги Мариуполь обыграл на выезде Минай, прервав серию поражений из шести матчей.

Свой послематчевый комментарий дал наставник "азовцев" Остап Маркевич.

"Положение в турнирной таблице давило на молодых ребят. Была нервозность с нашей стороны. Поэтому в первом тайме мы не совсем уверенно играли. Допускали ошибки, и нервозности в наших действиях становилось больше. Но по ходу тайма внесли определенные изменения и переломили игру", — считает украинский специалист.

Также наставник оценил игру молодого голкипера команды Никиты Турбаевского.

"Турбаевский – молодой парень, который только вторую игру провел в Премьер-лиге. Если продолжит работать, то вырастит в качественного футболиста", — приводит слова Маркевича официальный сайт Мариуполя.

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