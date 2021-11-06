Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины-2021/22.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало полтавскую Ворсклу на НСК Олимпийский, где потерпело сенсационное поражение со счетом 1:2.

Подопечные Юрия Максимова имели преимущество в счете в два мяча, однако уже в компенсированное ко второму тайму время коллектив Мирчи Луческу сумел отыграть один мяч благодаря Витиньо.

Впрочем, в данном видеообзоре от ТСН ПРОСПОРТ гол киевлян в подборку лучших моментов минувшего противостояния по неизвестным причинам не попал.

Обзор матча:



Динамо Киев — Ворскла 1:2

Голы: Витиньо, 90+5 — Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)



Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55) — Рамирес (Гармаш, 46).



Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85) — Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане — Степанюк — Рангел.



Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Витиньо — Тамм, Пуцлин, Кравчук



На 80-й минуте был удален Данил Кравчук (Ворскла) (второе предупреждение).