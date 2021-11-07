Украина

Защитник Черноморца прокомментировал успех в игре против Руха.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец в номинально домашнем поединке на Арене Львов против местного Руха сумел одержать победу в голевой перестрелке (4:3).

Черноморец — Рух 4:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка защитник "моряков" Кристиан Биловар прокомментировал значение данного результата для его команды.

"Конечно, хотелось добыть эти три очка, потому что мы шли поражение-ничья-поражение. Хотелось уже наконец-то одержать победу.

Все очень рады добытому успеху, и теперь будем стараться еще больше, чтобы уже в будущем добиваться еще большего количества положительных результатов", — подытожил футболист.

В следующем туре одесский Черноморец сыграет домашний поединок против киевского Динамо.