Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

Черноморец одержал победу над Рухом со счетом 4:3 в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Голами в составе "моряков" отличились Ванат, Авагимян, Цитаишвили и Тлумак, а у львовян дубль оформил Федорчук и еще один гол забил Мартынюк.



Черноморец – Рух 4:3

Голы: Ванат 30, Авагимян 38, Цитаишвили 57, Тлумак 83 – Мартынюк 67, Федорчук 71, 79.

Черноморец: Кучерук, Биловар, Цитаишвили, Авагимян (Путря 78), Исаенко (Билошевский 73), Вачиберадзе (Тлумак 74), Скорко, Кузык, Дубко, Ванат (Бугай 78), Михайленко (С.Кравченко 88)

Рух: Панькив, Федорчук, Мартынюк, Мысык, Белый, Альваренга (Де Розарио 61), Бренер, Борячук (Рунич 61), Сыч, Лях (Бойчук 40), Карасюк

Предупреждения: Кучерук 53, Ванат 64 – Мартынюк 40, Сыч 42, Мысык 83.

Нереализованный пенальти: Борячук 55.