Украина

Полузащитник Руха прокомментировал поражение от Черноморца.

Львовский Рух в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги проводил номинально гостевой поединок на Арене Львов против одесского Черноморца, однако не сумел зацепиться за очки в игре с семью забитыми мячами на обе команды (3:4).

Черноморец — Рух 4:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка полузащитник "желто-черных" Валерий Федорчук прокомментировал результат данного противостояния с точки зрения своей команды.

"Знали, что Черноморец — молодая, скоростная и хорошо обученная команда, однако у них нет опыта. В предыдущем матче мы не позволили Александрии создать много голевых моментов у наших ворот, несмотря на то, что она хорошо выбегает в контратаки.

Однако, сегодня мы хотели попробовать прессинговать соперников, но, видите, пропустили сразу четыре гола", — подытожил футболист.

В следующем туре львовский Рух сыграет гостевой поединок против донецкого Шахтера.