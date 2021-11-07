Украина

Полузащитник Руха прокомментировал поражение от Черноморца.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на поле Арены Львов проводил номинально гостевой матч против одесского Черноморца, совершив камбэк после трех пропущенных мячей, однако так и не удержав ничьей по итогу противостояния (3:4).

Черноморец — Рух 4:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка полузащитник "желто-черных" Ярослав Мартынюк поделился эмоциями от игры своей команды в этот вечер.

"Полностью провалили первую половину игры. Не смогли отыграть ни в обороне, ни в атаке, на уровне своих возможностей.

После перерыва пропустили третий гол. Затем, можно сказать, отыгрались с 0:3, после чего начали играть авантюрно. Побежали забивать четвертый, но пропустили контратаку.

Конечно, матч получился зрелищным для болельщиков, возможно, в чем-то даже понравился им, но нам от этого не легче", — с сожалением заключил футболист.

В следующем туре львовский Рух сыграет гостевой поединок против донецкого Шахтера.