Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура УПЛ, в котором Заря примет Верес.
Шахаб, фото: ФК Заря
07 ноября 2021, 16:35
Луганская Заря после победы в Лиге конференций над ЦСКА София (2:0) примет Верес в чемпионате Украины.
Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо — Хомченовский, Булеца, Лунев — Шахаб, Гладкий, Аллахьяр.
Запасные: Сапутин, Руфати, Вернидуб, Снурницын, Алибеков, Смиян, Кристиан, Нагойный, Алифриенко.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.
Запасные: Кичак, Махнев, Шестаков, Е. Пасич, Полюлях, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, Шестаков.