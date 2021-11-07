Луганская Заря после победы в Лиге конференций над ЦСКА София (2:0) примет Верес в чемпионате Украины.

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо — Хомченовский, Булеца, Лунев — Шахаб, Гладкий, Аллахьяр. 

Запасные: Сапутин, Руфати, Вернидуб, Снурницын, Алибеков, Смиян, Кристиан, Нагойный, Алифриенко. 
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук. 
Запасные: Кичак, Махнев, Шестаков, Е. Пасич, Полюлях, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, Шестаков. 
Матч Заря — Верес начнется в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. 