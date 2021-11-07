Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка УПЛ.

В четырнадцатом туре украинской Премьер-Лиги луганская Заря на своем поле примет ровненский Верес.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Предлагаем ознакомиться с предматчевыми раскладами и анонсом поединка по этой ссылке.

После 13 игр Заря набрала 26 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, а у Вереса 19 баллов и седьмая строчка.

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