Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и донецкий Шахтер.

Программа 14-го труа украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Ковалевке, где местный Колос будет принимать донецкий Шахтер.

Сергей Кузнецов, на фоне поражения от Львова (0:1), решил выставить с первых минут в стартовом составе на правом фланге обороны Николая Золотова, в то время как Новак заменил Павлоца в центре защиты, а Сакив переместился на левый фланг полузащиты, в то время как под ним расположился Черноморец. Атаку возглавит Лысенко, а в полузащите разместится Богданов.

Роберто Де Дзерби, после матча против мадридского Реала (1:2), отправил в центр обороны Витао, а в опорной зоне размесятся Бондаренко и Маркос Антонио. По обе стороны от Патрика в тройке атакующих полузащитников будут расположены Соломон и Марлос.

Колос: Волынец — Золотов, Новак, Петров, Черноморец — Задоя — Чурко, Милько, Богданов, Сакив — Лысенко.

Запасные: Фесюн, Ром, Павловец, Нгамба, Костышин, Кариока, Ильин, Абнер, Ситчинава.



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио, Бондаренко — Марлос, Алан Патрик, Соломон — Фернандо.