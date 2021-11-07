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ПФК Львов — Десна 0:2
Голы: Калитвинцев, 52, Завийский, 82.

ПФК Львов: Ильющенков — Брикнер, Лека, Романчук — Бусько (Ременяк, 69), Довгий, Политыло (Шина, 75), Якимец — Зозуля (Альваро, 54), Ныч (Крушинский, 54), Эрнест (Семенив, 69).

Десна: Мысак — Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Картушов, 46) — Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Завийский, Домбровский, Шевцов (Арвеладзе, 63) — Тотовицкий (Селин, 80) — Безбородько (Будковский, 46).

Предупреждения: Ныч, Зозуля.

На 90+2-й минуте был удален Александр Романчук (ПФК Львов) (грубое нарушение).