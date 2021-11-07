Украина
07 ноября 2021, 21:22
Десна без проблем разобралась со Львовом
Коллектив Олега Дулуба показал беззубый футбол в атаке.
ПФК Львов — Десна, фото ФК Десна Чернигов
07 ноября 2021, 21:22
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
ПФК Львов — Десна 0:2
Голы: Калитвинцев, 52, Завийский, 82.
ПФК Львов: Ильющенков — Брикнер, Лека, Романчук — Бусько (Ременяк, 69), Довгий, Политыло (Шина, 75), Якимец — Зозуля (Альваро, 54), Ныч (Крушинский, 54), Эрнест (Семенив, 69).
Десна: Мысак — Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Картушов, 46) — Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Завийский, Домбровский, Шевцов (Арвеладзе, 63) — Тотовицкий (Селин, 80) — Безбородько (Будковский, 46).
Предупреждения: Ныч, Зозуля.
На 90+2-й минуте был удален Александр Романчук (ПФК Львов) (грубое нарушение).