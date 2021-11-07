Украина

Наставник Днепра-1 высказался о победе над Ингульцом в матче УПЛ.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 отправился в гости к Ингульцу, где одержал минимальную победу.

Главный тренер днепровского клуба Игор Йовичевич поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Получился действительно тяжелый матч. По событиям на поле все выглядело так, что могло быть еще острее по моментам, по ударам, по владению.

После удаления у соперников нам стало даже сложнее. Не было у них активного выхода из обороны, не было продвижения вперед. Получилось, что твою игру умертвляют своей пассивностью.

Заслуженная победа. Должны быть рады, что взяли три очка. Ингулец - команда, которая забрала очки у Динамо", — заявил Йовичевич в программе УПЛ Online.

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