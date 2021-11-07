Украина

Главный тренер "горняков" — о выступлении своей команды.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над Колосом в матче чемпионата Украины.

"Шахтер первый в УПЛ? Я доволен, но на самом деле впереди очень длинная дорога. Каждый матч сложный. Возможно, мы сами усложнили этот матч. В первом тайме мы должны были забивать больше — 4-5 как минимум. Но, может быть, что нам нравится, что матч открыт до конца.

Однако нам надо привыкать закрывать матч заранее. Когда мы пропустили гол, матч опять стал открытым. И это печально, особенно, когда играешь хорошо.

Знал ли, что Колос без тренера? Нет. Мы должны думать о своей мотивации. Мы думали о победе, которая могла вывести нас на первое место", — сказал Де Дзерби в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Колоса.