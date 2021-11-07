Украина

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Шахтер в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Украины отправился в гости к Колосу и добился победы со счетом 3:1.

"Горняки" к середине первого тайма получили преимущество в два мяча, но под конец тайма Ильин отыграл один мяч.

Во втором тайме гол Мудрика снял все вопросы относительно победителя.

Обзор матча:

Колос — Шахтер 1:3

Голы: Ильин, 41 — Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 73



Колос: Волынец — Золотов (Ром, 83), Новак, Петров, Черноморец — Задоя (Ситчинава, 83) — Чурко, Милько, Богданов, Сакив (Ильин, 14) — Лысенко.



Шахтер: Трубин — Додо, Витао (Кривцов, 66), Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио, Бондаренко (Мудрик, 75) — Марлос (Тете, 66), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 66) — Фернандо (Дентиньо, 85).



Предупреждения: Черноморец, Лысенко, Новак — Бондаренко, Алан Патрик, Марлос, Фернандо