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Львов - Десна, УПЛ
08 ноября 2021, 07:42
В рамках 14 тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на выезде одолела Львов со счетом 0:2.
Первый мяч в противостоянии забил Владислав Калитвинцев, а второй гол на счету Тараса Завийского.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
ПФК Львов — Десна 0:2
Голы: Калитвинцев, 52, Завийский, 82.
ПФК Львов: Ильющенков — Брикнер, Лека, Романчук — Бусько (Ременяк, 69), Довгий, Политыло (Шина, 75), Якимец — Зозуля (Альваро, 54), Ныч (Крушинский, 54), Эрнест (Семенив, 69).
Десна: Мысак — Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Картушов, 46) — Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Завийский, Домбровский, Шевцов (Арвеладзе, 63) — Тотовицкий (Селин, 80) — Безбородько (Будковский, 46).
Предупреждения: Ныч, Зозуля.
На 90+2-й минуте был удален Александр Романчук (ПФК Львов) (грубое нарушение).