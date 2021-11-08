Украинский вингер высказался о победе над Колосом в матче УПЛ.
Михаил Мудрик, ФК Шахтер Донецк
08 ноября 2021, 09:50
Шахтер в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Украины отправился в гости к Колосу и добился победы со счетом 3:1.
Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, ставший автором одного из голов в ворота коваливского клуба, поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Де Дзерби был рад, когда я забил гол. Он мне всегда говорил бить по воротам. Я прислушался к его советам и ударил", — заявил Михаил Мудрик в программе Великий футбол.
Видео гола Мудрика в ворота Колоса:
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