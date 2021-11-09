Украина

Бывший итальянский рефери будет работать в Украине.

Итальянский экс-арбитр ФИФА Никола Риццоли получил должность в судейском корпусе УАФ.

50-летний итальянец будет заниматься развитием системы ВАР в украинском футболе. Также на плечи Риццоли ляжет развитие всего украинского судейства в Украине.

Фактически, Риццоли будет совместно с Лучано Лучи исполнять роль главы арбитров в Украине. Об этом сообщает Sky Sports.

Свою судейскую карьеру Риццоли завершил в 2017 году и с тех пор руководил судейским корпусом в Серии А.

В послужном списке итальянского арбитра масса ТОП-матчей, среди которых финал Чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной, а также полуфинальная встреча Германии и Франции на Евро-2016. По итогам турнира Риццоли был признан лучшим арбитром соревнования.