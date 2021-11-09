Украина

Президент УАФ прокомментировал новое назначение в украинском футболе.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал назначение Николы Риццоли куратором системы ВАР в судейском корпусе национальной ассоциации.

Функционер считает, что авторитет и опыт итальянца помогут украинским арбитрам совершенствовать свой профессионализм.

"Украинские арбитры будут иметь возможность получать опыт и знания у одно из лучший арбитров современности — Николы Риццоли. Совместно с Лучано Лучи мы пообщались с нашими арбитрами и обсудили дальнейшие перспективы нашего сотрудничества.

В случае поддержки со стороны Исполкома, базовая дата которого 17 ноября, команда УАФ получит мощное усиление уже в ближайшее время.

Про авторитет Риццоли говорят его достижения. Два года подряд он назывался лучшим арбитром мира. Это означает, что украинские судьи получат отличную возможность для профессионального роста. Уверен, что тандем Риццоли и Лучи даст отличный импульс дальнейшему развитию украинского арбитража", — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Как сообщали иностранные СМИ, работа Риццоли в Украине не будет ограничиваться кураторством системы ВАР.