Украина

Подопечные Олега Кузнецова не смогли справиться с валлийцами.

Сборная Украины U-17 в рамках поединка первого тура квалификационного раунда на чемпионат Европы-2022 уступила Уэльсу.

Подопечные Олега Кузнецова пропустили под занавес первого тайма, а затем и в начале второй половины игры.

Гол Балабы лишь обнадежил украинцев, но Флеминг снял все вопросы в заключительную десятиминутку.

Уэльс U-17 — Украина U-17 3:1 (1:0)

Голы: Харрис, 44, Робертс, 57, Флемминг, 83 — Балаба, 76.

После первого тура Украина оказалась на третьей строчке — ниже только Казахстан, который уступил Португалии со счетом 0:5.