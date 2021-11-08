ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Александра Петракова проведут спарринг в рамках подготовки к важнейшему матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины начинает ответственный путь к важнейшему матчу против Боснии Герцеговины, по итогам которого определится будущее "желто-синих" в квалификационном раунде чемпионата мира 2022 года. В рамках подготовки к последнему поединку отбора на мундиаль в Катаре подопечные Александра Петракова проведут спарринг с национальной командой Болгарии.

Данный товарищеский поединок состоится в четверг, 11 ноября, в Одессе на стадионе Черноморец. В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 19:20, а непосредственно сам матч – в 19:30.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение коллективу Александра Петракова.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Украина — Болагрия на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Положение дел в таблице группы D:

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