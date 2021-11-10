Футзал

Подопечные Виталия Одегова разгромили оппонента.

Сборная Украины U-19 по футзалу в рамках контрольного матча добилась победы с внушительным счетом над сверстниками из Португалии.

Португалия U-19 — Украина U-19 2:6 (0:4)

Голы: (32), (35) — Скибчик (5), Малиновский (8), Дычук (12, 20, 33), Сметаненко (36).

Украина (U-19): Хомяк — Ткачук, Британ, Дичук, Квасний; Дяченко, Сызык, Щур, Малиновский, Калашник, Тымцив, Сметаненко, Семенченко, Скыбчик.

Предупреждение: Ткачук.

Напомним, что в первом товарищеском матче между командами, который состоялся во вторник, 9 ноября, украинцы разгромно уступили.