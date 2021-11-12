Украина

Хавбек ровенского клуба рассказал о своем восстановлении после травмы.

Полузащитник Вереса Дмитрий Клец прокомментировал свое восстановление после травмы крестообразной связки колена.

"Операция, по словам врача, прошла успешно. Первые десять дней после операции я передвигался на двух костылях. Впоследствии еще десять дней — на одном костыле. Сейчас уже хожу без них. Немного прихрамываю. Впереди меня ждут легкие занятия в спортзале. Некоторые упражнения я уже делал дома для скорейшего восстановления. Очень соскучился по команде и тренировкам. Хочется побыстрее вернуться к работе.

Что касается выступления команды – могу сказать, что ребята молодцы. На каждом клочке поля дают бой любой команде. Неважно где мы играем: в Луцке или на выезде. Сейчас команда в середине турнирной таблицы. Учитывая, что мы все игры сейчас играем на выезде — сказал бы, что результаты прекрасны.

Есть ощущение того, что у нас есть все шансы побороться за еврокубки. Нужно так и дальше работать: как в тренировочном процессе, так и на играх, не снижать к себе требований и тогда я уверен, что нас может ждать успех", — приводит слова Клеца пресс-служба клуба.

После 14 туров Верес набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от зоны еврокубков (четвертое место — Ворскла) на девять баллов.