Украина

Врачи диагностировали у хавбека Вереса разрыв крестообразной связки.

Полузащитник Вереса Дмитрий Клец успешно перенес операцию на колене и сейчас находится дома, сообщает пресс-служба ровненского клуба.

Напомним, на тренировке перед игрой с Александрией Клец получил повреждение. По итогам медицинского обследования врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки.

"8 октября Дмитрия Клеца прооперировали. Делали пластику передней крестообразной связки. Операция прошла успешно. Уже 9 октября Дмитрия выписали домой. Мы постоянно с ним общаемся. Он выполняет все рекомендации врачей. Сейчас у него на колене фиксатор. После того, как Дмитрий сможет снять этот фиксатор — мы начнем восстановительный процесс. Клец находится в боевом настроении. Все идет по плану", — сказал клубный врач Юрий Сиренко.

В нынешнем сезоне Клец успел провести девять поединков, в которых забил один гол.

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