Украина

Игроки не пользуются деньгами государства.

Президент УАФ Андрей Павелко уверил, что футболисты сборной Украины не получают деньги от государства.

"Хочу сразу всех, кто пишет вопросы, успокоить. Украинский футбол не имеет финансирования из государственного бюджета. За 5 лет подготовки нашей сборной к Евро-2020 было потрачено более миллиарда гривен, но ни одной гривны из бюджета страны.

Да, были доходы от УЕФА, в том числе премия за выступление. Но это не компенсировало всю сумму. У нас есть бюджет, который состоит из поступлений от УЕФА и ФИФА, спонсоров и партнеров. Но государственных денег там нет. Могу заверить болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, не пользуются деньгами налогоплательщиков".

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"Они, наоборот, платят очень большие налоги. Со всех премий мы заплатили налоги. Нас аудируют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы", — сказал Павелко в интервью Радио НВ.

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