Игроки не пользуются деньгами государства.
Андрей Павелко, УАФ
12 ноября 2021, 18:56
Президент УАФ Андрей Павелко уверил, что футболисты сборной Украины не получают деньги от государства.
"Хочу сразу всех, кто пишет вопросы, успокоить. Украинский футбол не имеет финансирования из государственного бюджета. За 5 лет подготовки нашей сборной к Евро-2020 было потрачено более миллиарда гривен, но ни одной гривны из бюджета страны.
Да, были доходы от УЕФА, в том числе премия за выступление. Но это не компенсировало всю сумму. У нас есть бюджет, который состоит из поступлений от УЕФА и ФИФА, спонсоров и партнеров. Но государственных денег там нет. Могу заверить болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, не пользуются деньгами налогоплательщиков".
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"Они, наоборот, платят очень большие налоги. Со всех премий мы заплатили налоги. Нас аудируют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы", — сказал Павелко в интервью Радио НВ.
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