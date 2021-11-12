Украина

Украинский специалист мог возглавить Турцию после работы с "сине-желтыми".

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить национальную команду Турции.

"Действительно у Андрея Шевченко было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей совместной работе.

Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская кандидатура, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось. Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное", — сказал Павелко в эфире Радио НВ.

Напомним, несколько дней назад Шевченко возглавил итальянский клуб Дженоа.