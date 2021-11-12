Украина

У закарпатского клуба снова начались проблемы.

Президент закарпатского Миная Валерий Пересоляк перестал финансировать клуб. Об этом сообщил журналист Роман Бебех в своем telegram-канале Бомбардир.

По его информации, после последних неутешительных результатов в УПЛ, президент Миная "охладел к клубу" и перестал получать эмоции от игры.

В клубе никто не знает, что им делать, что будет дальше и чем же закончится эта история.

Отметим, что это не первый раз, когда подобная история происходит в лагере клуба. Летом 2021 года, из-за санкций к президенту, Минай не финансировался и клуб покинули почти все ключевые футболисты.

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