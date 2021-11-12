Украина

Главный тренер Миная Игорь Леонов поведал о ближайших планах команды.

Игорь Леонов надеется, что полоса неудач одного из аутсайдеров УПЛ скоро закончится.

"Мы очень тщательно готовились к последним матчам, но ребята не справились, – цитирует главного тренера пресс-служба Миная. – Возможно, дело в психологии, ведь и на них, и на меня давил результат".

"Очень хотелось обыграть Мариуполь, ведь это был поединок за шесть очков. Где-то не повезло, где-то не доработали. Понимаю критику со стороны болельщиков, но если они видели наши матчи с Десной и Рухом, то понимают, что мы можем играть лучше".

"Впереди три ответственных матча. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы обыграть Ингулец и Колос и дать бой Динамо".

После 13-ти матчей Минай занимает предпоследнее место в турнирной таблице, на одно очко опережая Мариуполь и на столько же отставая от Ингульца.