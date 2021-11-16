Украина

Football.ua размышляет, мог бы молодой талант Шахтера Михаил Мудрик принести пользу национальной сборной Украины в важном матче против Боснии и Герцеговины.

Молодому украинскому футболисту из Краснограда Михаилу Мудрику всего 20, а в футбольном медиапространстве его фамилия звучит уже несколько лет. Еще в юном возрасте Мудрик показывал задатки техничного, быстрого игрока и все надеялись, что даже в таком клубе, как донецкий Шахтер, где в атаке играют преимущественно бразильцы, этот молодой парень может получить свой шанс.

Такая ранняя популярность Мудрика сформировала два лагеря: фанатов и хейтеров. Про Мудрика говорили, с Мудриком делали интервью, футбольные блогеры записывались в очередь, чтобы записать с ним какой-то футбольный челлендж. И хотя Михаил уже достаточно давно дебютировал в первой команде Шахтера, наиболее весомыми достижениями до недавнего времени были сверхпопулярные видео в инстаграме, а не игра на футбольном поле. За это молодому футболисту часто прилетало от болельщиков. Многие недоумевали, почему же так много внимания к игроку, который пока лишь находится в статусе "перспективный".

Время шло, а Мудрик по-прежнему оставался за пределами первой команды "горняков". В сезоне 2018/19 Михаила отправили в аренду в Арсенал. Игрок до последнего не хотел идти в эту команду, которая понемногу разваливалась. По итогу за "канониров" футболист провел 10 матчей, не отметился никакими результативными действиями и, скорее всего, спустя время можно говорить о том, что аренда в Арсенал не принесла никакой пользы игроку.

Сезон-2019/20 Мудрик провел под основой первой команды Шахтера в дубле. Немного окрепнув физически, созрел для новой аренды. Сезон-2020/21 он начал в составе черниговской Десны и именно в этой команде под руководством Александра Рябоконя он уже получил первый позитивный опыт во взрослом футболе. Хотя за "северян" Миша отыграл также 10 матчей, как и за Арсенал, и также не забил ни одного гола, не отдал ни одной голевой передачи, его игра уже была куда более зрелой и полезной для команды.

Шахтер поспешил прошлой зимой вернуть Мудрика, но после своего возвращения он снова не получал необходимого игрового времени – 47 минут в 4-х матчах за полсезона. С приходом Роберто Де Дзерби в Шахтер статус Мудрика в клубе изменялся. Уже сейчас этот футболист, как минимум – футболист ротации. В этом сезоне Михаил уже провел в чемпионате за Шахтер больше матчей, чем за всю свою карьеру, дебютировал в еврокубках и вышел в старте на матч Лиги чемпионов против Реала на выезде.

Игру Мудрика абсолютно справедливо можно называть сырой и в каких-то игровых моментах футболисту явно не хватает опыта, но все это перечеркивается сильными сторонами игрока – техникой и скоростью. Ему не хватает стабильности, не хватает правильных решений, иногда голова не успевает за его легкими ногами, но потенциал очевиден.

Теперь же перейдем к главному: "Помог бы Мудрик Петракову в ближайших матчах сборной?" Однозначно, да.

1. Мы часто слышим избитую фразу: "В футбол играют не имена, а футболисты". Или нечто похожее. Она подразумевает под собой то, что не имеет никакого значения, кто ты, и какие у тебя былые заслуги, ты будешь играть здесь и сейчас, если ты действительно хорош. Но давайте вспомним, что тот же левый вингер Евгений Коноплянка вызывался Андреем Шевченко из Шахтера в национальную сборную и имел игровую практику, когда в составе "оранжево-черных" практически не играл. А потому авторитет и былые заслуги все же играют определенную роль.

2. Позиция левого вингера – это проблемная позиция в национальной сборной Украины прямо сейчас. Из номинальных левых полузащитников в сборной находится лишь один – Александр Зубков. Но футболист Ференцвароша в этом сезоне играет меньше Мудрика за свой венгерский клуб – 5 матчей в чемпионате и 3 в Лиге Европы. Его форма далека от идеала. Даже в матче с Болгарией он был неплох, но выглядел тяжеловато.

Есть еще Виктор Цыганков, который вынужден играть на левом фланге, поскольку справа играет Андрей Ярмоленко. Место Андрея на правом фланге в стартовом составе не вызывает ни у кого никаких вопросов.

Конечно, Цыганков уже гораздо более опытный игрок, чем Мудрик, и футболисту Шахтера еще надо много работать, чтобы приблизиться к уровню лидера Динамо. Но надо не забывать вот какую вещь: Цыганков – левша. Виктор в Динамо очень любит смещаться с фланга под свою сильную ногу, действовать ближе к центру, искать пространство в полуфлангах. Играя на противоположном краю, ему надо наоборот уходить во фланг для подач и прострелов, что не является его типичной ролью и не раскрывает сильнейшие его качества.

Есть еще варианты с переводом во фланг Яремчука или же Караваева. Но первый теряет в качестве при переводе на фланг, а второго при Петракове мы явно увидим в старте очень нескоро. Есть еще вариант с Соболем, но при отсутствии Миколенко, Эдуард закрывает позицию левого защитника.

3. Петраков любит быстрый вертикальный футбол, где особую ценность представляют скоростные игроки. Если мы вспомним суть конфликта между Петраковым и Малиновским, то Руслан обиделся на главного тренера, что тот не ставил его в состав, а аргументацией Александра Васильевича было то, что игрок не обладает необходимой скоростью, которая очень важна в той игре, в которую будет играть его команда. Чем не идеальный профайл флангового полузащитника для Петракова?

Если бы в сборной на позиции Мудрика был футболист уровня Ярмоленко, который оказывает такое же влияние на игру сейчас, то обсуждать появление Мудрика в национальной сборной на предстоящие матчи не было бы никакого смысла, но ведь левый фланг сейчас выглядит максимально уязвимо. А потому очень странно, что Мудрик, который проводит свой лучший отрезок в профессиональной карьере не получил вызов в главную команду страны.

Практически нет никаких сомнений, что против Боснии и Герцеговины на левом фланге мы увидим Виктора Цыганкова. Субъективное мнение – вингер Шахтера в предстоящей игре мог бы принести пользу и в последние 15-20 минут матча, когда надо будет проводить замены и освежать состав. Видимо, этой опцией в предстоящем матче будет Зубков. Тем не менее, уже можно с уверенностью говорить, что появление Мудрика в национальной сборной Украины – это дело времени, но есть ощущение, что он мог бы пригодиться здесь и сейчас.

Сергей Горбаченко, Football.ua