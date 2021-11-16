Украина

Победителя противостояния определил единственный гол.

В рамках шестого тура отборочного цикла на молодежный чемпионат Европы 2023 года, который пройдет в Грузии и Румынии, встретились соперники сборной Украины U-21 по группе в лице Франции и Северной Македонии.

Победителя данного противостояния определил единственный гол на 75-й минуте, автором которого стал Пьер Калюлю.

Таким образом, лидирующая в группе Франция U-21 сохранила отрыв в три очка от молодежной сборной Украины, но, тем не менее, коллектив Руслана Ротаня теперь опережает одногодок из Северной Македонии на семь пунктов.

Северная Македония U-21 — Франция U-21 0:1

Гол: Калюлю, 75

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