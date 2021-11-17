Украина

Появились новости из лазарета Шахтера.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес вскоре вернется к тренировкам в общей группе футболистов.

"В конце ноября — в начале декабря планируем, что Мораес вернется к тренировкам. Пока все идет по запланированному графику", — заявил доктор Шахтера Артур Глущенко.

Также специалист рассказал, что ожидает на получившего серьезную травму форварда "горняков" Лассина Траоре.

"Восстановлена боковая связка. Прошла первая операция. Через неделю-две будет вторая операция у Траоре по восстановлению крестообразной связки", — резюмировал Глущенко.

Напомним, Мораес получил травму колена еще апреле 2021 года Мораес и вылетел на длительный срок. Что касается Траоре, то он травмировался в матче против Интера в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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