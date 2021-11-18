Украина

За футболистом пристально следят на родине.

Вингер юношеской команды киевского Динамо Самба Диалло может быть вызван в основную сборную Сенегала.

Технический директор Федерации футбола Сенегала Маясин Мар дал понять, что кандидатура Диалло в списке на вызов в основную сборную страны и за выступлениями игрока в Украине пристально следят на родине.

"Он играет в хорошем чемпионате, отлично проявляет себя в молодежной лиге чемпионов. Он был очень, очень хорош, но, как говорится, мы должны дать ему возможность расти и пожелать, чтобы он продолжал так хорошо выступать. И пусть травмы его не преследуют.

Мы за ним пристально следим. Диалло — один из тех, кто пополнит основную сборную Сенегала в ближайшее время. Но ему нужно давать играть. Он будет частью следующего поколения сборной", — сказал Мар в интервью wiwsport.

Отметим, что на счету Диалло четыре матча в юношеской Лиге чемпионов, где он забил 5 мячей. Что касается чемпионата U-19, то там в 12 играх на его счету девять голов.